Başbakan Binali Yıldırım, Afrin Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili NATO ülkelerini yaptıkları yorumlara ‘Çapulcuların sözlerine itibar etmeyeceksiniz’ diyerek tepki gösterdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis’te yaptığı konuşmasında Afrin Zeytin Dalı operasyonu kapsamında operasyon devam ederken NATO ülkelerinden gelen yorumlara sert çıktı. Operasyonun aleyhine yorumlar yapan ülkelere seslenen Yıldırım, ‘Çapulcuların sözlerine itibar etmeyeceksiniz.’ dedi.

‘DOSTLUĞUNA GÜVENİLİR TÜRKİYE’

Kilis’te gündeme dair önemli açıklamalar yapan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye ve tüm dünyanın gündeminde olan Afrin Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili konuştu. Operasyonun başlamasından itibaren Afrin’deki teröristler tarafından Hatay’a 60, Kilis’e ise 34 roket ve füzeli saldırı olduğunu belirten Yıldırım, toplamda 94 roket ve füzeli saldırı düzenlendiğini altını çizdi. Yaşanan saldırılar sonrasında 7 sivilin şehit olduğunu 113 kişinin de yaralandığını söyledi. Bu bağlamda Zeytin Dalı operasyonu devam ederken operasyonla ilgili karalama kampanyası başlatıldığını belirtti. Bu karalama kampanyalarına inananlara tepki gösteren Başbakan Binali Yıldırım, özellikle operasyon aleyhine açıklamalar yapan NATO ülkelerine seslenerek, ‘NATO’da müttefikimizsiniz ve çeşitli alanlarda birlikte çalışıyoruz. Eğer bu ittifak devam edecekse çapulcuların sözlerine itibar etmeyeceksiniz.’ diyerek ‘Dostluğuna güvenilir Türkiye’nin sözüne itibar edeceksiniz’ dedi. Binali Yıldırım, TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin’deki Zeytin Dalı operasyonuna kararlılıkla devam edeceğinin altını çizerek bölgedeki huzur ve refah sağlanana kadar operasyonların durdurulmayacağını da belirtti.