Acun Ilıcalı’nın sunumuyla uzun bir sezondur ekranlara gelen ve büyük bir ilgiyle izlenen O Ses Türkiye’nin 2018 şampiyonu belli oldu. Yarışmanın yeni sezonunda şampiyon olan isim Gökhan’ın takımından Lütfiye Özipek oldu. İşte detaylar…

TV8 ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programı O Ses Türkiye’de büyük bir final heyecanı yaşandı. jüri koltuğunda oturan Murat Boz, Hadise, Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz’un takımlarından finalist olan isimler Türkiye’nin yeni O Ses’i olmak için birbirleriyle yarıştı. Peki, Türkiye’nin yeni O Ses’i kim oldu? İşte 2018 O Ses Türkiye şampiyonu ve hakkında merak edilenler…

2018 O SES TÜRKİYE ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Ekranların fenomen yarışması O Ses Türkiye’nin şampiyonu halkın verdiği SMS oylamasıyla belirlendi. Heyecanlı geçen final gecesinde kazanan isim Gökhan Özoğuz’un takımından Lütfiye Özipek oldu. O Ses Türkiye'nin 2018 şampionu olan Özipek ayrıca yarışmanın ilk kadın şampiyonu olarak da bir ilke imza attı.

LÜTFİYE ÖZİPEK KİMDİR?

O Ses Türkiye 2018 şampiyonu Lütfiye Özipek 1990 yılında Kıbrıs’ta dünyaya gelmiştir. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyan Özipek, çocuk yaşlarda çalmaya başladığı piyano ile müzik hayatının temellerini atmaya başladı. Lise eğitimini Lefkoşa’da Güzel Sanatlar Lisesi’nde alan Lütfiye Özipek, bunun ardından İngiltere’ye giderek Pop Müzik ve Söz Yazarlığı eğitimi almış ve eğitimini 2013 yılında tamamlamıştır. Ayrıyeten Kıbrıs’ta çeşitli konserler veren Özipek, vokal koçluğu da yaparak çok sayıda genç müzisyen yetiştiriyor.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com