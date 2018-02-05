Türkiye’de yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. 1 yıl önce evlendiği eşinden şiddet gördüğünü iddia eden talihsiz adam 300 bin TL tazminat talep etti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan ve bir havayolu şirketinde tekniker olarak çalışan R.D., ev hanımı eşinin kendisine şiddet uyguladığını öne sürerek boşanma davası açtı. Eşi H.N.D.'den 300 bin TL’de tazminat isteyen kocanın talebi doğrultusunda mahkeme genç kadının kocasına 6 ay yaklaşmamasına karar verdi.

HENÜZ 1 YILLIK EVLİLERDİ

İzmir’in Çeşme ilçesinde yaşayan R.D. ile H.N.D. geçtiğimiz yıl Mart ayında evlendi. Fakat çiftin evlilikleri yolunda gitmedi ve kısa süre içerisinde büyük kavgalar yaşamaya başladılar. R.D., eşi ile evliliklerinin ilk gününden bu yana sorunları olduğunu ve eşinin kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek, avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat aracılığıyla İzmir Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

"EŞİM BENİ DÖVÜYOR, TESTİSLERİMİ SIKIYOR"

R.D., bu kısa evlilik sürecinde eşinden sürekli olarak şiddet gördüğünü iddia ederek, eşinin kendisini dövdüğünü, testislerini sıkıp bağırttığını, yüzünü tırmaladığını öne sürdü. Evde çay ve kahve yapmak yüzünden bile tartışma yaşandığını, eşinin kendisini bir odaya kilitlediğini söyleyen R.D, yaşanan olaylara yakınlarının da tanık olduğunu iddia etti. Eşi yüzünden defalarca hastaneye başvurduğunu söyleyen R.D, psikolojik tedavi görmeye başladığını iddia etti.

300 BİN TL TAZMİNAT İSTEDİ

Çift arasındaki WhatsApp yazışmalarını da mahkemeye delil olarak sunan avukat Polat, bunların da incelenmesini istedi. Avukat Polat, müvekkili için evliliğin çekilmez bir hal aldığını belirterek 150 bini maddi, 150 bini manevi olmak üzere H.N.D.'den 300 bin TL tazminat talep ettiklerini söyledi.