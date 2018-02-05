Seren Serengil, Gülben Ergen'in şikayeti üzerine 3 günlük zorlama hapis cezası almıştı. Geçtiğimiz Cuma günü cezasını çekmek için hapse giren Seren Serengil, 3 gün hapis yatıp cezaevinden çıktı. Hakkında ortaya atılan "Şov yapıyor" iddialarına çok üzülen Seren Serengil’i çıkışta tam bir basın ordusu karşıladı.

Şarkıcı Gülben Ergen ile aralarında yaşanan kavgada yasak olmasına rağmen konuşmaya devam eden Seren Serengil, mahkeme tarafından verilen 3 günlük zorlama hapis cezasını Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çekerek bugün saat 11.00 sularında tahliye oldu.

GAZETECİLERE CEVAP VERMEDİ

Cezaevi çıkışında adeta bir basın ordusu tarafından karşılanan Seren Serengil, gazetecilerin hiçbir sorusuna cevap vermeden aracına binerek uzaklaştı.

"ŞOV YAPIYOR İDDİALARINA ÜZÜLDÜ”

Seren Serengil’in yeni avukatı Ersoy Akdemir, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Serengil’in içeride en çok şov yapıyor iddialarına üzüldüğünü söyledi. Hapse girmenin şovu olmayacağını söyleyen avukat Akdemir, o dönemki avukatın Seren Serengil’i yanlış yönlendirdiğini, verilen bilgilerin ne kadar yanlış olduğunun Seren Serengil’in gün içerisinde hapse girmesi ile ortaya çıktığını söyledi.