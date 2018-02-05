CHP 36. Olağan Kurultayında skandalların ardı arkası kesilmiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde milli değerlere hakaretleri olduğu bilinen Sera Kadıgil’in de olması tepkilere neden oldu. Kadıgil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayatta Hiçbir Şeyden Tiksinmedim, Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’den Tiksindiğim Kadar” ifadelerini kullanmıştı.

CHP’nin 36. Olağan Kurultayı yaşanan krizler ile gündemde kalmaya devam ediyor. Yumruk yumruğa kavgalar, Mükerrer oy tartışmaları ve zehirlenme vakalarının ardından bir skandal da Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesinde ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU’NUN ANAHTAR LİSTESİNDE SKANDAL İSİM

Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesi kurultayın ikinci gününde yayınlandı. Listede Sera Kadıgil isminin de yer alması sosyal medyadan tepkilere neden oldu. Sera Kadıgil, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda “Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uyandıran ezan için camiyi basıp imamı mı keseyim?” ifadelerini kullanmıştı. CHP Parti Meclisi üyeleri listesinde yer alan bu ismin paylaşımları tepki çekmişti.

MİLLİ DEĞERLERE HAKARET

Sosyal medyadan CHP’ye tepkiler çığ gibi büyürken, Kadıgil’in attığı “Hayatta Hiçbir Şeyden Tiksinmedim, Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez’den Tiksindiğim Kadar” Tweeti de ortaya çıktı. Bu ifadeleri gören sosyal medya kullanıcıları CHP’yi Vatan millet düşmanlarını baş üstü yapmakla suçladı.

İşte o tweetler;