AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, sosyal medya hesabından oğlu Zerdeşt için dua istedi. Engelli olan Zerdeşt Miroğlu, geçtiğimiz Perşembe akşamı yoğun bakıma alınmıştı. Evladının derin bir uykuya daldığını söyleyen AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, 0 RH Negatif kana ihtiyaçları olduğunu ve dua beklediklerini söyledi.

AK Parti Milletvekili Orhan Miroğlu'nun engelli oğlu Zerdeşt Miroğlu, yaklaşık üç buçuk aydan bu yana hastanede tedavi altında bulunuyordu. Perşembe akşamı yoğun bakıma alınan, Cuma sabahı da kalbi duran Zerdeşt Miroğlu'nun kalbi doktorlar tarafından yeniden çalıştırıldı. Hala yoğun bakımda ve derin bir uykuda olan oğlu için sosyal medyadan dua isteyen AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, ayrıca 0 RH Negatif kana ihtiyaçları olduğunu söyledi.

SOSYAL MEDYADAN DUA VE KAN İSTEDİ

Orhan Miroğlu daha önce sık sık oğlu ile çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşıyordu. Bugün de bir Tweet atan Miroğlu, 25 yaşındaki oğlu için 0- kana ihtiyaçları olduğunu ve kan vermek isteyenlerin başvurabilecekleri merkezleri açıkladı. Oğlunun derin bir uykuya daldığını söyleyen Miroğlu, takipçilerinden dua istedi.

CUMA SABAHI KALBİ DURDU

3 Şubat günün sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Miroğlu, 25 yıldır hayatta kalma mücadelesi veren oğlunun, Cuma sabahı kalbinin durduğunu ve doktorların yeniden çalıştırdığını belirtmiş, şimdi oğullarının yeniden sağlığına kavuşması için duaya ihtiyaçları olduğunu söylemişti.