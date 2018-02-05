Çorum Belediye Başkanlığı’ndan istifa eden Muzaffer Külcü’nün koltuğuna AK Parti adayı Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül seçildi. İşte detaylar…

Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün istifa etmesiyle toplanan Çorum Belediye Meclisi yaptığı oylama sonucunda AK Parti adayı Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Gül Çorum'un yeni Belediye Başkanı oldu.

21 OY ALDI

Muzaffer Külcü'nün görevinden istifa etmesiyle AK Parti adayı olan Belediye Başkan yardımcısı Zeki Gül, toplamda 21 oyla Belediye Başkanlığına seçildi. Çorum Belediye Başkanlığına seçilen Zeki Gül, ilk açıklamasında Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı operasyonunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet diledi.

TEŞEKKÜR KONUŞMASI YAPTI

Yaptığı konumada, Belediye Başkanlığı'na seçildiğinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Gül, kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkür etti. Öte yandan Çorum'un yeni Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum'a 9 yıl boyunca hizmet veren Muzaffer Külcü'yü de unutmadı. 'İnsanlar ve makamlar geçicidir' diyen Gül, 'Kalıcı olan devletimiz ve milletimizdir' diyerek verilen kararın Çorum halkına hayırlı olmasını diledi.

ZEKERİYA GÜL KİMDİR?

Çorum'un yeni Belediye Başkanı Zekeriya Gül, 1962 yılında Çorum Alaca'da doğmuştur. İlkokul ve Ortaokul eğitimini Alaca'da alan Gül, Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde tamamlamıştır.Birçok okulda hem öğretmenlik hem de müdürlük görevi üztlenen Zekeriya Gül, evli ve iki çocuk babasıdır. 29 Mart 2009 ve 30 Mart 2014 tarihlerinde yapılan seçimlerde AK Parti Belediye Meclis üyesi seçilmiştir. Son yıllarda Çorum Belediye Başkan Yardımcılığında görev yapan Zekeriya Gül, Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Küllü'nün görevinden istifa etmsiyle Çorum'un yeni Belediye Başkanı olarak göreve seçilmiştir.