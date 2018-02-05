Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Afrin’de devam eden Zeytin Dalı operasyonuyla ilgili çok sert uyarılarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bozdağ, Afrin bölgesine nakledilecek her türlü silah ve mühimmatın Türkiye’nin hedefi olduğunu ve görüldükleri yerde vurulacağını söyledi.

Hükmet Sözcüsü ve Başkan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gazetecilerden gelen ABD’nin terör örgütü PKK ve PYD’ye silah temin edip etmediği soruları üzerine sert çıkan Bozdağ, şimdilerde yeni bir nakil olmadığını fakat daha önce silah teminatı yapıldığını ve bu silahların teröristler tarafından Afrin’e nakledilmeye çalışıldığını söyleyerek Türkiye’nin bunu hemen fark ettiğini ve engellediğini söyledi.

‘GÖRDÜĞÜMÜZ YERDE VURURUZ’

Açıklamalarında çok net konuşan Bekir Bozdağ, bundan sonra Suriye’nin neresinde olursa olsun Afrin’e yapılacak herhangi silah sevkiyatının Türkiye’nin hedefi olacağını ve görüldüğü yerde vurulacağını söyledi.

DEAŞ’LI TERÖRİSTLER TEMİZLENDİ

Dış ülkelerden terör örgütlerine gönderilen silahların Türkiye’ye karşı kullanılma ihtimalinin her zaman çok yüksek olduğunu söyleyen Bozdağ, her defasında da bunda haklı çıkıldığını söyleyerek şimdilerde bölgede DEAŞ’lı teröristlerin yok denecek kadar sayılarının azaldığını ifade etti. Bölgede DEAŞ’lı teröristlerin temizliğinin yapıldığını söyleyen Bozdağ, Afrin’ başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun devam edeceğini belirtti. Şu anda ABD’nin Afrin bölgesine herhangi bir silah yardımı yapıldığının tespiti olmadığını söyleyen Bozdağ, herhangi bir silah yardımına karşı intikallerin çok yakından takip edildiğini ve Türkiye’nin buna asla geçit vermeyeceğini söyledi.