İran, Türkiye’ye Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı operasyonunu durdurmak için çağrı yaptı. Dengeleri değiştirecek bu çağrıda, ‘Zeytin Dalı harekatını durdurun.’ dendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı operasyonu başladığı ilk günden itibaren bazı ülkeler tarafından tepki almaya başlamıştı. Bir tepkide İran’dan geldi. İran’ın son yaptığı açıklamada, Türkiye’nin başlattığı Zeytin Dalı operasyonunun durdurulması istendi.

İRAN OPERASYONDAN RAHATSIZ OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’deki terör örgütlerine karşı başlattığı ve tüm hızıyla devam ettiği Zeytin Dalı operasyonuna tepki gösteren ülkeler arasına İran’da girdi. İran son yaptığı açıklamada, Türkiye’ye Afrin’deki Zeytin Dalı operasyonunu durdurması gerektiğini belirtti. Zeytin Dalı operasyonunun Suriye’nin egemenliğini ihlal ettiğini söyleyen ve iç savaş sebebiyle yıpranmış olan ülkede böyle bir operasyonun gerginliği daha çok arttıracağını söyleyen İran, operasyonun durdurulmasını ve Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerekildiğini aktardı.

ZEYTİN DALI OPERASYONU 17. GÜNÜNDE

20 Ocak 2018 tarihinde TSK ve ÖSO birlikleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı operasyonu Afrin’de tüm hızıyla devam ediyor. Avrupa ülkelerinin bazılarından operasyonun başladığı ilk günden itibaren tepki gelmeye başlamış ve Suriye’de başlatılan operasyonun sonlandırılması gerekildiği belirtilmişti. Zeytin Dalı operasyonu 17. gününde devam ederken Türkiye’den yapılan açıklamalarda Zeytin Dalı operasyonunun Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde devam ettiği ve operasyonun bölgedeki vatandaşların huzur ve refahı için başlatıldığı sık sık belirtiliyor.