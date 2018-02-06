ATV ekranlarında Salı akşamlarının fenomen dizisi haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın bu hafta yeni bölümünün yayınlanmayacağı haberleri ‘Dizi yayından kalkıyor mu?’ sorularını beraberinde getirdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayından kaldırılıyor mu? İşte detaylar…

ATV ekranlarında her Salı akşamı yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın bu hafta yeni bölümü yayınlanmayacağı haberleri hayranlarını paniğe soktu. Dizinin hayranları ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yayından kaldırılıyor mu?’ soruları gelmeye başladı.

BU HAFTA YENİ BÖLÜMÜ YAYINLANMAYACAK

ATV’nin ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın bu haftaki yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyordu ancak yayıncı kuruluştan dizinin bu haftaki yeni bölümünün yayınlanmayacağı bilgisi alındı. Dizinin son bölümünde Hurşit’in vurulması herkesin akıllarında soru işareti bırakmış ve ‘Hurşit ölecek mi?’ sorusuna cevap aranmaya başlamıştı. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı açıklamaları izleyicide dizinin yayından kaldırılıyor düşüncesini yarattı.

YAYINDAN KALDIRILMIYOR

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Salı akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünün bu hafta ekranlarda olmayacağı haberleri sonrasında dizinin yayından kaldırıldığı haberleri ortaya çıkmıştı ancak ATV yayın akışında dizi yerine Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının yayınlanacağı görüldü. Bu bağlamda dizi hakkında çıkan yayından kaldırılacak iddiaları da asılsız çıktı. ATV’de 6 Şubat 2018 Salı akşamı yayın akışında sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yerine Gençlerbirliği-Beşiktaş Türkiye Kupası karşılaşması yayınlanacak.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com