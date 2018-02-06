Star TV ekranlarının fenomen dizisi Söz’de fırtına gibi esen ve dizinin komik karakterleri arasında yer alan Görkem Sevindik, izleyicinin aklına ‘Keşanlı Mücahit’ olarak yepyeni bir karakterle kazındı. Peki, Görkem Sevindik kimdir? İşte hakkında bilinmeyenler…

Söz dizisinde ‘Keşanlı Mücahit’ karakteriyle izleyenleri kah güldürüp kah ağlatan renkli bir karaktere can veren Görkem Sevindik, izleyicinin kalbini çok kısa bir sürede kazandı. Dizinin hayranları Görkem Sevindik ile ilgili bilinmeyenleri merak ediyor. Peki, Görkem Sevindik kimdir? Kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Ünlü oyuncu Görkem Sevindik 17 Ekim 1986 yılında Adana’da doğmuştur. İlkokul ve Ortaokul eğitimini memleketi Adana’da alan Sevindik, çocuk yaşlarından itibaren hayalini kurduğu ve kendine tek hedef olarak belirlediği oyunculuk için kolları sıvamış ve memleketi Adana’dan İstanbul’a gelerek burada Müjdat Gezen Sanat Merkezine yazılarak ilk adımı atmış ve aldığı eğitimler sonucunda hayallerine kavuşmuştur. İlk olarak tiyatro oyunculuğuyla başladığı serüveni daha sonra dizi oyunculuğuyla devam etmiştir. Oyunculuk serüveni arasında Best Model yarışmasına katılan ancak bu yarışmada istediği başarıya ulaşamayan Görkem Sevindik, oyunculuk mesleğine daha sıkı sarılmış ve bir dönemin efsaneleri arasında olan Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde önemli bir rol almıştır. Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki rolü sonrasında ekranları sallayan bir başka dizi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da da rol alan Sevindik Kalbim Seni Seçti dizisinde de rol üstlenmiştir. Ünlü oyuncu şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinde rol alıyor ve izleyicinin kalbinde bambaşka bir karakterle yerini sürdürüyor.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com