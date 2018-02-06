Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Birliklerinin başarıyla yürüttüğü Afrin Zeytin Dalı operasyonu devam ederken Esad rejiminin Suriye’nin Kuzeyine hava savunma sistemi kurduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Suriye Afrin kentinde TSK ve ÖSO birliklerinin Zeytin Dalı operasyonu hızla devam ederken Esad’tan tehdit gibi bir hamle daha geldi. Alınan bilgilere göre, Esad rejiminin Suriye’nin Halep ve İdlib bölgelerindeki cepheye yeni bir hava savunma sistemi kurdukları ve bu bölgelere uçaksavarlarla füzeler konuşlandırdıkları belirtildi.

ESAD REJİMİ TEHDİTLERİNE DEVAM EDİYOR

Zeytin Dalı operasyonu daha başlamadan Türkiye’ye karşı tehditlerine başlayan Esad rejimi Suriye hava sahasına giren Türk uçaklarını düşürmekle de tehdit etmişti. Zeytin Dalı operasyonu bugün 18. gününe girerken Esad rejiminden gelen yeni açıklama yine Türkiye’yi tehdit eder nitelikte.

‘HERKESE VERİLEN BİR MESAJ’

Öte yandan alınan diğer bilgilerde, Esad rejiminin attığı bu adımın ‘Herkese verilen bir mesaj’ olarak nitelendirdiği ve kurulacağı iddia edilen bu yeni hava savunma sisteminin Suriye’nin Kuzeyindeki hava sahasını kapladığı belirtildi. Türkiye’nin 20 Ocak 2018 tarihinde Suriye Afrin bölgesindeki terör örgütü yapılanmasını temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı operasyonuna karşı çıkan Esad rejiminin bu adımı Türkiye’ye yönelik tehdit olarak algılanırken daha önce yapılan açıklamalarda Suriyeli bir yetkili tarafından Türk uçaklarını vurma gibi açıklamalar da gündeme skandal olarak düşmüştü.