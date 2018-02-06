Araç sahiplerini yakından ilgilendiren haberde, araçların satış, devir ve tescil hizmetlerinin yürütülmesi hakkındaki konuyla ilişkin olarak artık sahte plaka satışının önüne geçileceği ve sahte plakaların önüne geçilmesi için birtakım değişiklikler yapılacağı belirtildi. İşte detaylar…

Alınan bilgilere göre, araçlarda sahte plakaların önüne geçebilmek adına başlatılan yeni çalışmalarda plakalarda yer alan ve 50 milimetre aralıklarla devam eden kutucuklar içindeki Ay Yıldız ve TR güvenlik işaretlerinin yansıtıcı bir folyoyla kaplanacağı ve bunun sahte plaka üretiminin önüne geçebilmek için büyük bir adım olacağı belirtildi.

SAHTE PLAKA ÜRETİMİNİN DURDURULMASI HEDEFLENİYOR

Yeni düzenlemelerin araçlardaki sahte plaka üretiminin önüne geçebilmek amacıyla yapıldığı belirtilirken sahte plaka satışlarını en aza indirgeyebilmek için plakalarda güvenlik işaretlerinin yansıtıcı bir üst tabakanın imalatında reflektif tabakanın içinde ayrılmaz bir bütün olarak imalatının gerçekleştirileceği belirtildi.

PLAKALARDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK

Başlatılacak olan değişim ile birlikte plakalar üzerindeki yeniliklerle beraber güvenlik işaretlerinin fiziksel ve kimyasal yollarla çıkarılamayacağı öğrenildi. Daha önce fotoğrafı, fotokopisi, baskısı veya hologramı ile tıpkısının aynısı olarak üretilebilen ve piyasada sahte olarak dolaştırılan plakalar getirilen yeni kurallar ile plakanın görüntüsü yalnızca 30 derecelik açıyla bakıldığında görülebilecek ve kopyası çıkarılamayacak. Araca 1 metreden fazla yaklaşan veya 4 metreden fazla uzaklaşanlar güvenlik işaretlerini rahatlıkla göremeyecek. Getirilen yeni düzenleme araçlardaki sahte plaka olayına son vermeyi hedeflemekte.