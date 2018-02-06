Dün itibari ile Kanal D ekranlarında başlayan Sosyetik Ev Kadınları kadrosu ve programın konusu herkes tarafından merak ediliyor. Programda yer alan 5 kadının kim olduğu ve programın konusuyla ilgili bilgileri sizlerle paylaşacağız. İşte detaylar…

Dün saat 12.45’te Kanal D ekranlarında başlayan ve hafta içi her gün aynı saatte ekranlara gelecek olan Sosyetik Ev Kadınları programı herkes tarafından merak edilmeye başladı. İşte Sosyetik Ev Kadınları programındaki 5 kadın ve programla ilgili tüm detaylar.

KANAL D SOSYETİK EV KADINLARI PROGRAMI

Kanal D ekranlarında başlayan yepyeni program Sosyetik Ev Kadınları programında Türkiye’de dün itibariyle yayın hayatına başlasa da bu programın ABD, Kanada, İngiltere, Fransa ve Avustralya’da yayınlandığı öğrenildi. Programda cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin yer alacağı belirtilirken güzellik, cesaret ve güçlerini tüm Türkiye ile paylaşacağı öğrenildi.

KANAL D SOSYETİK EV KADINLARI KADROSU

Kanal D ekranlarında başlayan çiçeği burnunda program Sosyetik Ev Kadınları programının kadrosunda Türkiye’de çeşitli dergilerde ve gazetelerde yemek tarifleri yazan Neslihan Kozanoğlu, sosyete hayatına mimarlıkla başlayan Elif Sağlamyürek, moda tasarımcısı ve danışmanı Günsel Ülkü, öğretmen olan ve güzellik merkezi bulunan Esra Tokgöz ile organizatörlükle sosyetik hayata ilk adımını atan Ezgi Dargı programın içinde yer alan isimler arasında yer alıyor.