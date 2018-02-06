Terör örgütü YPG, Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nın ilk gününden bu yana Türk askerinin sivilleri öldürdüğü yalanını söylüyordu. Fakat ortaya çıkan görüntüler YPG vahşetini gözler önüne serdi. Görüntülerde, YPG’li terörist masum bir çocuğu silahla tarıyor, o anları kaydedenler ise bununla eğleniyor.

Türkiye’nin Afrin’de bulunan YPG’li teröristlere yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı tüm hızı ile devam ediyor. Operasyonun 18. gününde sosyal medyada yayınlanan bir görüntü, YPG’li teröristlerin acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

MASUM ÇOCUĞU KURŞUNA DİZDİLER

Videonun nerede ve ne zaman çekildiği bilinmese de görüntülerdeki kişinin bir YPG'li terörist olduğu kesin. Terörist, karşısında duran masum bir Suriyeli çocuğu kurşuna diziyor ve o sırada görüntüleri kaydedenler gülüyor. Otomatik tüfek ile masum Suriyeli çocuğu tarayan terörist de kan donduran bu anlarda oldukça eğleniyor.

YALANLARI BİR BİR ORTAYA ÇIKIYOR

Afrin operasyonunun başladığı günden bu yana "Türk askeri sivilleri öldürüyor" yalanı ile sosyal medyada algı yaratmaya çalışan teröristler, bu video ile korkunç yüzünü bir kez daha gösterdi. Zira, bu güne kadar Zeytin Dalı Harekatı’nda çekildiğini iddia ettikleri görüntülerin tamamının başka yerlerde çekildiği ortaya çıkmıştı.