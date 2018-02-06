Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD tarafından terör örgütü PKK’ya silah gönderilmesine ilişkin açıklamalarında büyük bir kararlılık görülürken ABD tarafından terör örgütlerine silah yardımı yapılmasıyla ilgili

Türkiye’nin Ulusal ve Uluslararası hukuk açısından gereken adımları atacağını söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin bugüne kadar terör örgütlerine yaptığı silah yardımlarına değinerek yapılan yardımlar hakkında gerekli olan Ulusal ve Uluslararası hukuk açısından gereken adımların atılacağını söyledi.

ABD’YE ELEŞTİRİ

AK Parti TBMM grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Oldukça hareketli ve önemli bir haftanın geride kaldığını belirten Erdoğan, dünya gündemiyle ilgili de önemli konulara değindi. TSK ve ÖSO birlikleri tarafından Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı harekatının devam edeceğini yineleyen Erdoğan, bu harekat sonrasında olası bir Münbiç harekatının sinyallerini verdi. Aynı zamanda ABD’nin terör örgütü PKK’ya verdiği silahlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’yi silah göndermesi açısından sert bir dille eleştirdi.

‘HUKUKİ ADIM ATILACAK’

Grup toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularına da yanıt veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD tarafından terör örgütü PKK’ya yapılan silah yardımlar konusunda gerekli olan her türlü hukuki adımın atılacağını belirtti. Hak arama mücadelesini sonuna kadar devam ettireceklerini söyleyen Erdoğan, ABD’nin silah yardımının Ulusal ve Uluslararası alanda da suç teşkil ettiğini ve hukuki olarak her türlü yola başvurulacağını söyledi.