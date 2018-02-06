PKK’nın bir diğer uzantısı olan YPG terör örgütü, Atme’de bulunan mülteci kampına roketli saldırıda bulundu. Saldırıda ise ilk belirlemelere göre 3 kişinin öldüğü ve 15 kişinin de yaralandığı belirtildi. İşte detaylar…

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’de bulunan PKK/PYD/YPG gibi terör örgütlerini temizlemek için kararlı bir şekilde operasyonlarını devam ettiriyor. Bölgede ise çok 1000’e yakın PKK/PYG/YPG’li teröristler etkisiz hale getirilirken, stratejik noktalar da tek tek ele geçirilmeye başlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Özgür Suriye Ordusu ile beraber yürüttüğü Zeytin dalı operasyonunda ise Afrin’e doğru ilerleyiş ise kararlı bir şekilde de devam etmekte. Operasyonların sürdüğü bölgede ise teröristler hain saldırılarda bulunmaya devam ediyor. Zeytin Dalı operasyonunun yapıldığı Afrin bölgesinin batısında bulunan Cinderes bölgesindeki teröristler, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nin hemen karşısında yer alan Atme’de ki sığınmacıların kampına roketli saldırıda bulundu.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Cinderes bölgesinden Atme’de bulunan sığınmacı kampına YPG’li teröristler tarafından roketli saldırıda bulunulmasının ardından kampta ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 15 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırı sonrasında ise yaralıların bölgede bulunan hastanelere kaldırıldığı ve burada tedavi altına alındığı öğrenildi.

TSK TERÖR MEVZİLERİNİ TOP ATIŞINA TUTTU

Terör örgütü YPG'nin Suriyeli Mültecilerin kaldığı kampa düzenlediği roketli saldırı sonucunda 3 kişi hayatını kaybetmiş 15 kişi de yaralanmıştı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken Türk Silahlı Kuvvetleri de bölgedeki terör örgütü mevzilerini top atışına tutarak saldırıya misliyle karşılık verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birliklerinin bölgedeki operasyonları tüm hızıyla sürüyor.