TV8 ekrablarının renkli yarışması Yemekteyiz'in bugünkü yarışmacısı Elif Hanımın evinde neler yaşanacağı herkes tarafından merak ediliyor. Yeni haftada yepyeni yarışmacılarla devam eden Yemekteyiz'de bugün neler yaşanacak? Elif Hanım rakiplerini nasıl ağırlayacak? Elif Hanımın menüsünde neler var? Elif Hanım rakiplerinden kaç puan alacak? İşte detaylar...

TV8 YEMEKTEYİZ 6 ŞUBAT 2018 ELİF HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Yemekteyiz'in yeni haftası yepyeni yarışmacıları ile bomba gibi devam ediyor. Yemekteyiz bugün yeni hafta yarışmacılarından Elif Hanımın konuğu oldu. Elif Hanım ilk gün İnci Hanımın masasında yaptığı yorumlar ve sert görünümü ile diğer yarışmacıların hemen dikkatini çekmişti. Bugün evinde rakiplerini ağırlayan Elif Hanım misafirlerine ilk olarak yayla çorbası ikramı yaptı. Yayla çorbasını çok beğenemediklerini söyleyen yarışmacılar Elif Hanımın sert ifadesi sonrasında yemeklere yorum yapmaya korktuklarını söyledi. Elif Hanım ise bu duruşun yapısından kaynaklandığını belirtti. Ara yemek olarak patatesli kol böreği ikramı yapan Elif Hanımın kol böreği bir hayli eleştirildi. El açması yaptığı böreğinin beğenilmemesine üzülen Elif Hanımın böreği çok kalın ve görsel olarak dağınık bulundu. Ana yemek olarak pirinç pilavı ve güveç yemeği de yarışmacılar tarafından beğenilmedi. Revani tatlısına da kötü yorumlar alan Elif Hanımın tatlısının revaniyle bir alakası olmadığı iddia edildi.

TV8 YEMEKTEYİZ 6 ŞUBAT 2018 ELİF HANIMIN PUANI

Yemekteyiz'in yeni haftasında ikinci gün yarışmacısı olan ve bugün yemekleri ile rakiplerinin karşısına geçen Elif Hanım Muhsin Beyden 3, İnci Hanımdan 4, Savaş Beyden 3 ve Esra Hanımdan 4 pun alarak 14 puanla gününü tamamladı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com