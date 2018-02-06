HDP’de Milletvekilliği düşürülen isimler arasına bir yenisi daha eklendi ve HDP Milletvekili Ferhat Encü’nün de Milletvekilliğinin düşürüldüğü öğrenildi. İşte detaylar…

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurulu tarafından verilen kararda, HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’nün çıkarıldığı mahkeme tarafından terör örgütü propagandası yapma suçunun kesinleşmesi sonucunda Milletvekilliğinin düşürülmesine karar verdiğini açıkladı.

FERHAT ENCÜ KİMDİR?

HDP Şırnak Milletvekilliği TBMM tarafından düşürülen Ferhat Encü, 1985 yılında Şırnak Uludere ilçesinde bir köyde dünyaya gelmiştir. İlköğretimden ortaöğretime kadar olan eğitimini Uludere ilçesi Gülyazı köyünde tamamlayan Encü daha sonra lise öğretiminde eğitimini sonlandıran Ferhat Encü, 2009 yılında Adana Çukurova üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinde eğitim alarak Maden bölümü okumaya başlamıştır. 7 Haziran 2015 yılında yapılan Genel Seçimler sonrasında HDP 25. Dönem Milletvekili adayı olan Ferhat Encü, Şırnak’ın Milletvekili olarak TBMM’ye girmiştir.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLEN İSİMLER

TBMM’de Milletvekilliği düşürülen isimler arasında, HDP Milletvekili Figen Yüksekdağ, HDP Milletvekili Nursel Aydoğan, HDP Milletvekili Faysal Sarıyıldız, HDP Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk, HDP Milletvekili Leyla Zana, HDP Milletvekili Besime Konca ve CHP Milletvekilliğinden istifa eden Şafak Pavey yer almaktadır.

MECLİSTEKİ SANDALYE DAĞILIMINDA SON DURUM

TBMM tarafından Milletvekilliği düşürülen isimler sonrasında meclisteki sandalye dağılımındaki son durum, AK Parti’den 316, CHP’den 131, HDP’den 52, MHP’den 36, İYİ Parti’den 5 ve Bağımsız’dan 1 olarak güncellenmiştir.