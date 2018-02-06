15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bugün 27 yaşındaki Düzgün Ulaş Keser intihar etti. Köprüden atlayan genç, yaklaşık bir saat arandıktan sonra cesedi bulundu. Gencin cesedini çıkaran ekipler, bacaklarının dizinin altından kopmuş olduğunu söyledi. Gencin bacaklarının gemi ya da tekne pervanesine takılarak koptuğu düşünülüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bugün saat 18.00 sularında yaşanan olayda Düzgün Ulaş Keser isimli genç, köprüdeki trafik sırasında araçtan indi. Köprünün korkuluklarına çıkan Keser, çevredekiler daha müdahale edemeden denize atladı.

YAKLAŞIK 1 SAAT SONRA BULUNDU

Deniz polisi, ihbar üzerine olay yerine geldi. Sahil güvenlik ekipleri ve deniz polisi çevrede ve köprünün altında genci aradı. Yaklaşık 1 saat sonra Düzgün Ulaş Keser'in cesedi, denizden çıkarıldı. Gencin cesedinin denizden çıkarıldığında bacaklarının dizinin altından kopmuş olduğu anlaşıldı. Gencin bacaklarının tekne ya da gemi pervanesine takıldığı düşünülüyor. Denizden çıkarılan Keser’in cesedi daha sonra Ortaköy iskelesine götürüldü. Daha sonra ise Düzgün Ulaş Keser'in cesedi, Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.