Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son açıklamalarda, ülke genelinde havanın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. Şubat ayında kışı bekleyen vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkaracak. İşte detaylar…

Şubat ayıyla beraber yağmur ve karlı bir hava bekleyen vatandaşlar Meteoroloji’den gelen açıklamayla şaşırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde havanın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ve sıcaklıkların artacağını duyurdu.

ÜLKE GENELİNDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre, geride bıraktığımız aylarda yaşanan yağmurlu ve hafif kar yağışlı havaların Şubat ayında yerini genel olarak güneşli bir havaya bırakacağı belirtildi. Vatandaşlar Şubat ayında yağışlı ve soğuk hava beklerken yapılan değerlendirmelerde yurt genelinde havanın güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği duyuruldu. Ülkenin Kuzey kesimlerinde çok bulutlu bir havanın hakim olması beklenirken Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yağmurlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Bilecik, Uşak, Aydın, Samsun, Kütahya ve Amasya’da yağışlı havanın hakim olması beklenirken diğer bölgelerde yer yer parçalı bulutlu bir hava yaşanacağı tahmin ediliyor.

DOĞU KESİMLERE DON UYARISI

Öte yandan İç ve Doğu kesimlerde yer yer sisli bir hava ve don olayı beklentisi olduğu ve Meteoroloji tarafından vatandaşların don olayına karşı uyarıldığı öğrenildi. Hava sıcaklıklarında hafta içinde önemli bir değişiklik yaşanmayacağı belirtilirken hava durumunun mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen tahminler arasında.