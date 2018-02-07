SpaceX isimli uydu taşımacılığı şirketi Tesla’nın roketini Mars’a fırlattığı anı canlı olarak yayınladı. Milyonlar roketin fırlatılma anını izlemek için canlı yayına kilitlendi.

Tesla’nın ‘Falcon Heavy’ ismi verilen ve dünyanın en güçlü roketi olarak tanımlanan roketinin test uçuşu gerçekleştirildi. SpaceX isimli uydu taşımacılığı şirketinin gerçekleştirdiği test uçuşunda roketin içerisine bir adet Tesla Roadster yerleştirdi. Yapılan test fırlatması sonrasında roketlerin kapsülden ayrıldığı ve dünyaya geri döndüğü öğrenildi. İlk test atışının başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

ROKET 2 BİN 250 TON AĞIRLIĞINDA

Dünyanın en güçlü roketi olarak tanımlanan roketlerin bir tanesinin içine Tesla Roadster koyulduğu ve Mars’a gönderildiği belirtildi. Tesla şirketlerinin kurucularından Elon Musk, Mars’a fırlatılan bu roketin en yüksek taşıma kapasitesine sahip roket olduğunu ve bu roketin ağırlığının yaklaşık 2 bin 250 ton olduğunu söyledi.

MİLYONLAR CANLI YAYINA KİLİTLENDİ

SpaceX isimli uydu taşımacılığı şirketi tarafından fırlatılan ve içerisine Tesla Roadster konulduğu belirtilen roketin fırlatılması sonrasında kapsüllerinden ayrılan roketlerin dünyaya geri dönüldüğü görüldü. Yapılan açıklamalarda test fırlatmasının başarılı olduğu aktarıldı. Öte yandan test amaçlı Mars’a fırlatılan Tesla roketinin 6 aya kadar Mars’a ulaşmasının beklendiği belirtildi. Bu roketin saatte 40 bin kilometre hıza ulaşacağı ve bu belirtilen hızın ses hızından da fazla olduğu belirtildi. Tesla roketinin fırlatılması anı canlı yayında verilirken milyonlar roketin fırlatılma anına kilitlendi.