AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun 25 yaşındaki oğlu Zerdeşt bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Oğlu için dua ve kan isteyen Miroğlu evlat acısını yaşadı. 25 yaşındaki Miroğlu, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Zerdeşt Miroğlu’nun geçtiğimiz Cuma sabahı kalbi durmuş, doktorların müdahalesi ile yeniden çalıştırılmıştı. Yoğun bakımda tedavi altında bulunan oğlu için kan ve dua isteyen Ak Parti’li Vekil Orhan Miroğlu, bu sabah oğlunu kaybetti.

"OĞLUM DERİN BİR UYKUYA DALDI" DEMİŞTİ

3 Şubat günün sosyal medya hesabından oğlu ile ilgili duygulandıran bir mesaj paylaşan AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, oğlunun Cuma sabahı derin bir uykuya daldığını, o günden beri de uyanması ve hayata yeniden merhaba demesi için beklediklerini söylemişti. Sosyal medyada paylaştığı duygusal mesajın ardından Ak partili vekile geçmiş olsun mesajları yağmıştı.

BU SABAH HAYATINI KAYBETTİ

Orhan Miroğlu’nun sürekli fotoğraflarını paylaştığı 25 yaşındaki engelli oğlu Zerdeşt, bu sabah saatlerinde doktorların bütün çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Evlat acısı yaşayan Miroğlu’na sosyal medyadan da destek mesajları yağdı.

Biz de ashaber.com ailesi olarak Ak Parti Milletvekili Orhan Miroğlu’na ve ailesine başsağlığı diliyoruz.