Afrin'de teröristlerce düzenlene havan saldırısında yaralanan iki asker, tedavi için Türkiye'ye getirildi. Yaralı askerlerin acil serviste el ele tutuştuğu anlar görenlerin tüylerini diken diken ederken, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Afrin Zeytin Dalı Harekatı 19. gününde de başarılı bir şekilde devam ediyor. YPG’li teröristlerin hain saldırısında yaralanan iki askerimiz Türkiye’ye getirildi. Acil servise alınan iki askerin yaralarını unutarak el ele tutuşması ve birbirlerine verdikleri moral, herkesi duygulandırdı.

MHP MİLLETVEKİLİ PAYLAŞTI

MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy sosyal medya hesabından paylaştığı o fotoğrafta, kahraman Mehmetçiğin tüyleri diken diken eden o sözlerine de yer verdi. Ersoy paylaşımında "Dün gece Afrin'de havan düşmesi sonucu yaralanan iki askerimiz Kaymakamımızca karşılandı. Canları çok yanıyordu yaraları fazla idi ama vatan sağ olsun diye sayıklıyor birbirlerinin ellerini bırakmıyorlardı. İşte bu eller milli birlik ve kenetlenmenin adeta sembolü olmuştur." ifadelerini kullandı.