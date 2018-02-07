Ankara'da Vergi Dairesine düzenlenen bombalı saldırı hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir gün önce bombalı çantanın oraya bırakıldığını, ancak özel güvenlik görevlisinin bunu atladığını söyledi. Bakan Soylu, bombayı bırakan kişinin iki saat boyunca patlamasını beklediğini, ancak patlamayınca çantayı alıp gittiğini, bunu özel güvenlik görevlilerinin kameralardan takip etmesi gerektiğini ifade etti.

Bayrampaşa’da Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından düzenlenen “Özel Güvenlik Görevlileri Eğitim Programı”na katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada bir konuşma yaptı.

ABD SİLAHLARI HİBE ETMİŞTİR

Bakan Soylu’nun gündeminde de Afrin Zeytin Dalı harekatı vardı. Atme’de dün sivillere yönelik düzenlenen saldırıya değinen Soylu, PYD’nin terör örgütü olduğuna ikna olmayanlara seslenerek, sivil kayıpları önemseyenlerin bu saldırıya da söyleyecek sözleri olması gerektiğini dile getirdi. Bakan Soylu açıklamasında ABD’de yüklenerek, DEAŞ’la mücadele adı altında verilen silahların PYD’ye hine edildiğini söyledi.

ÖZEL GÜVENLİĞİN İHMALİ VAR

Bakan Soylu konuşmasında, Özel güvenlik hizmetinin önemine de dikkat çekerek Ankara Çukurambar Vergi Dairesinde gerçekleşen patlama hakkında çok önemli bir detayı aktardı. Patlamadan sonra yapılan incelemelerde, kameralarda bir şahsın göründüğünü ve bombalı çantayı bir gün önce vergi dairesinin dibine bıraktığını, ancak patlamayınca gelip aldığını söyledi. Güvenlik görevlilerinin kameraları izlediğini söyleyen Soylu, bombalı çantanın ise atandığını ve bunun bir ihmal olduğunu ifade etti.