Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye ve İran'ın Suriye'de uluslararası hukuku ihlal ettiğini iddia ederek, Ankara’ya savaşa savaş eklememe çağrısı yaptı.

Türkiye'nin terör örgütü YPG ve DEAŞ'a karşı Afrin’de düzenlediği Zeytin Dalı operasyonunu eleştiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’dan küstah açıklamalar.

"ULUSLARARASI HUKUK İHLAL EDİLİYOR"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, bugün Türkiye'nin terör örgütü YPG ve DEAŞ'a karşı Afrin’de düzenlediği Zeytin Dalı operasyonu hakkında yaptığı açıklamada Türkiye ve İran'ın Suriye'de uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürdü. " Ankara savaşa, savaş eklememeli" ifadelerini kullanan Drian, Suriye’de hukuku ihlal eden ve İdlib'e saldıran Şam yönetimi ile Türkiye’yi bir tutup, aynı cümle içerisinde saydı.

“ZEYTİN DALI HAREKATI BİTMELİ”

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’a basın mensupları, 'Türkiye'nin Suriye'den asker çekmesini isteyip istemediğine' dair bir soru da yöneltti. Drian bu soruya "Suriye'de olmaması gereken herkesin, buna İranlı milisler ve Hizbullah da dahil, çekilmesi gerekir" ifadeleri ile yanıt verdi.