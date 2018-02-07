﻿ İzleyici İsyan Etti! Sen Anlat Karadeniz’de Hata Üstüne Hata

İzleyici İsyan Etti! Sen Anlat Karadeniz’de Hata Üstüne Hata

ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk bölümüyle reytingleri alt üst eden dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisi özellikle şiddet ve tecavüz sahneleriyle dikkat çekmişti. Dizideki çekim hataları ise izleyenleri isyan ettirdi.

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İzleyici İsyan Etti! Sen Anlat Karadeniz’de Hata Üstüne Hata
İzleyici İsyan Etti! Sen Anlat Karadeniz’de Hata Üstüne Hata Tarih: 2018-02-07 Saat: 15:10:06
Güncelleme : 2018-02-07 15:10:06

ATV ekranlarında yayınlanmaya başladığı ilk bölümüyle reytingleri alt üst eden dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisi özellikle şiddet ve tecavüz sahneleriyle dikkat çekmişti. Dizideki çekim hataları ise izleyenleri isyan ettirdi.

ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisinde izleyicinin dikkatinden kaçmayan çekim hataları pes dedirtti. Dizinin hayranları dizideki çekim hatalarını fark ederek sosyal medya hesaplarından isyan etti.

HATALAR BÜYÜK ORANDA FARK EDİLDİ

Sen Anlat Karadeniz dizisi bu akşam üçüncü bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanırken dizinin çekim hataları yeni bölümünden daha fazla konuşuldu. TRT1 ekranlarında yayınlanan ve uzun sezondur reytinglerdeki birincilik koltuğunu kimseye kaptırmayan Diriliş Ertuğrul dizisini tahtından eden yeni dizinin birçok sahnesinde çekim hataları görülüyor. ‘Asiye’ karakterini canlandıran Öykü Gürman’ın kaynanası rolündeki bayanın dizide oyuncuya gerçek adıyla seslendiği sahne büyük tepki aldı. 

ÇAMURLU ELBİSE TERTEMİZ OLDU

Dizide göze çarpan bir başka hatada ise ‘Nefes’ karakterinin kovalama sahnesinde çamurlanan beyaz elbisesinin başka bir sahnede hemen tertemiz olduğu görüldü. Bu sahnede sosyal medyadaki izleyicilerden oldukça büyük tepki aldı. 

AYNA SAHNESİ TEPKİ ÇEKTİ

Özellikle dizinin ilk bölümünde ‘Nefes’in aynanın karşısına oturduğu anlarda arkada aynaya yansıyan kamera dikkatli izleyicinin gözünden kaçmadıç Aynadan görünen kamera dizideçok basit hatalar yapıldığı yorumları gelmesine ve birçok tepki almasına sebep oldu.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com

 

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