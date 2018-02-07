İstanbul Mecidiyeköy’de boşanmak üzere olduğu eşinin boğazını onlarca kişinin önünde hiç acımadan kesen 51 yaşındaki Ali Karal, dehşet saçtı.

İstanbul Mecidiyeköy’de yaşanan koca vahşeti herkesin kanını dondurdu. 51 yaşında olduğu ve bir tekstil atölyesinde çalıştığı öğrenilen Ali Karal, boşanmak üzere olduğu karısı Leyla Karal’ın boğazını onlarca kişinin içinde keserek dehşet saçtı.

İKİSİ DE AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞIYORDU

Olay, bugün İstanbul Mecidiyeköy’de meydana geldi. Aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenilen Karal çiftinin boşanmak üzere oldukları öğrenildi. Bir tekstil atölyesinde çaycılık yapan Leyla Karal ve aynı iş yerinde temizlik görevlisi olan Ali Karal arasında uzun bir süredir süren tartışma ölümle sonuçlandı. Boşanma aşamasında olan çiftin arasında bugün de çalıştıkları iş yerinde çıkan tartışmanın ardından Ali Karal, marketten aldığı bıçakla cadde ortasında onlarca kişinin içinde saldırdığı karısını boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Çevredekiler korku ve panik içinde yaralı kadın için olay yerine ambulans çağırırken ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

POLİSE KENDİSİ TESLİM OLDU

Karısını herkesin gözü önünde bıçaklayan ve ölümüne sebep olan Ali Karal’ın yaşanan olay sonrasında emniyete giderek polise teslim olduğu öğrenildi. Polis sorgusunda karısı Leyla Karal’ın kendisinin teyzesiyle ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra eve almamaya başladığını söyleyen Ali Karal, aralarındaki tartışmalarında hep bu yüzden çıktığını ifade etti.