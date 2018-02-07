İstanbul’da polis ve zabıta ekiplerinin aldıkları bir ihbar ile yaptıkları baskında sağlığa aykırı midye dolma yapıldığını tespit etti ve düzenlenen operasyonla olay çözüldü. Midye dolma imalatı yapılan yerdeki görüntüler ise mide bulandırdı.

İstanbul Beyoğlu’nda alınan ihbar üzerine harekete geçen polis ve zabıta ekipleri tespit edilen adrese giderek sağlığa aykırı midye dolma üretimi yapılan adreste operasyon düzenlendi. İmalathanede ortaya çıkan görüntüler mide bulandırırken zabıta ve polis ekiplerini gören midye dolma imalatı yapan şahıslar baskın karşısında isyan ederek tüm midyeleri yere döküp ayaklarıyla ezdi.

2 TON MİDYEYE EL KONULDU

Polis ve Zabıtanın ortak gerçekleştirdiği operasyon sonucunda sağlığa aykırı şekilde üretim yapılan midye dolma imalathanesinde toplamda 2 ton midyeye el konuldu ve mide bulandıran görüntülerin çıktığı imalathane mühürlendi.

KLOZETLERİN İÇİNDEN ÇIKTI

Düzenlenen operasyonla imalathanenin hijyenden tamamen uzak ve sağlığa aykırı şekilde üretim yaptığı tespit edildi. İnsan sağlığını hiçe sayan imalathanede klozetlerin içindeki midyeler ve ayaklar altına alınan ürünler mide bulandırdı. İmalathanede midye dolma dolduran şahısların ekiplerle tartışmaya girdiği öğrenilirken ekiplerin baskını sırasında bazı kadınların umursamaz bir şekilde midye doldurmaya devam ettiği görüldü. Ekipler operasyon sonrasında iş yerine mühür vururken bazı kişileri de gözaltına aldı. Sağlığa aykırı üretimlerin yapıldığı yerlerde operasyonların hız kesmeden devam edeceği belirtildi.