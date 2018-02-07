Denizli’de 75 yaşında olan yaşlı adamı evlenme bahanesi ile kandıran ve 6 bin liralık altın yaptıran kadın daha sonra da yaşlı adamı sarhoş etti ve ardından da 10 bin lira nakit parayla kaçtı. Ancak Jandarma ekipleri tarafından yakalanan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte detaylar…

Denizli’de akıl almaz bir olay dolandırıcılık olayı yaşandı! Denizli’nin Pamukkale İlçesi’nde yaşayan 75 yaşındaki İbrahim T. ile tanışan ve ardından da onuna evlenmek istediğini söyleyen 37 yaşındaki Nurhan Partar, yaşlı adamı evlilik konusunda ikna etti ve ardından da kendisine 6 bin lira değerinde altın yaptırdı.

SARHOŞ EDİP KAÇMAK İSTEDİ

Yaşlı adama altın yaptıran 37 yaşındaki Nurhan Partar daha sonra ise onu bir pansiyona götürdü. Pansiyonda ise yaşlı adamı sarhoş eden genç kadın hem altınları aldı hem de bunun üzerine yaşlı adamın üstünde bulunan nakit 10 bin lirayı alıp pansiyondan kaçtı. Pansiyonda sabah saatlerinde uyanan yaşlı adam ise dolandırıldığını anlayınca hemen Jandarma ekiplerine giderek olayı anlattı.

Jandarma ekiplerine kadının kendisini evlenme vaadi ile kandırdığını belirten yaşlı adam ayrıca kadının eşkalini de verdi. Jandarma ekipleri ise yaşlı adamın bu şikayeti sonrasında hemen harekete geçti ve güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kısa bir süre sonra da Pelitlibağ Mahallesi’nde genç kadın yakalanarak gözaltına alındı. Ardından da tutuklandı ve cezaevine yollandı.