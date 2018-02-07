TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin’de devam ettirdiği Zeytin Dalı operasyonu kapsamında teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırı sonucunda 1’i ağır 10 askerimizin yaralandığı öğrenildi.

TSK ve ÖSO birliklerinin Suriye'nin Afrin kentinde başlattığı Zeytin Dalı operasyonu kapsamınds terör örgütleri tarafından düzenlenen havanlı saldırı sonucunda 2'si ağır olmak üzere 10 askerimizin yaralandığı öğrenildi.

TERÖRİSTLERDEN HAVANLI SALDIRI

Afrin'de terör örgütü PKK,PYD,YPG ve DEAŞ'a karşı başlatılan Zeytin Dalı operasyonu havadan ve karadan devam ederken alınan son dakika bilgisinde teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırıda yaralı askerlerimiz olduğu bilgisine ulaşıldı. Alınan bilgilere göre, Şeyh Horoz bölgesinde teröristlerin düzenlediği havanlı saldırı sonucunda 2'sinin durumu ağır olmak üzere toplamda 10 askerimizin yaralandığı belirtildi.Saldırıda yaralanan askerlerimizin bölgeye göbderilen helikopterlerle alınarak Kilis Devlet hastanesine kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı belirtildi.

10 ASKER YARALANDI

Suriye'nin Afrin kentinde bugün akşam saatlerinde teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırı sonucunda en az 10 askerimizin yaralandığı bilgisine ulaşıldı. PKK,PYD,YPG ve DEAŞ'lı teröristlerin Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Darmık Dağı ile Bülbül beldesi arasında yer alan Şeyh Horoz bölgesinde düzenlenen havanlı saldırı sonrasında yaralı askerler helikopterlerle hastaneye kaldırılırken bölgede konuşlu olan askerler top ve çok namlulu silahlarla teröristler karşılık verdi. Yaralanan askerlerin Kilis Devlet hastanesinde başlayan tedavileri sırasında hastane çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.