Eskişehir'de tramvayda 16 yaşındaki kızı taciz etmeye kalkan sapık, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Tekme tokat dövülen sapık, canını zor kurtardı.

Eskişehir'de bir kişi tramvayda, 16 yaşındaki kızı taciz etmeye kalkıştı. Vatandaşlar durumu fark edince tramvay sapığını linç etmek istedi. Şüpheliyi, tramvayın özel güvenlik görevlileri vatandaşların elinden alarak, polise teslim etti.

YOLCULAR TACİZ ETMEYE ÇALIŞTIĞINI FARK ETTİ

Bugün Eskişehir SSK-Otogar tramvay hattında meydana gelen olayda, orta yaşlarda bir kişi 16 yaşındaki bir genç kızı taciz etmeye çalıştı. Yolcular, sapığın yapmaya çalıştığı şeyi fark edince, Çarşı Tramvay Durağı'nda tramvaydan indirdi. Şüpheli, durakta bulunan özel güvenlik görevlilerine teslim edildi ve tramvay durağına polis çağrıldı.

VATANDAŞLAR TEKME TOKAT DÖVDÜ

Şahıs, polis gelene kadar güvenlik kulübesinde tutuldu. Şahsı teslim almak için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine gelince ortalık bir anda karıştı. Durakta bekleyen vatandaşlar şüpheliye saldırarak linç etmek istedi. Kalabalık daha da artınca vatandaşların elinden güçlükle kurtarılan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahsın, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü ve ifadesinin alınacağı öğrenildi.