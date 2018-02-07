Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı operasyonu kapsamında skandal açıklamalara imza atan İran’dan gelen yeni açıklamada, Türkiye’nin Afrin’de kimyasal silah kullanacağını iddia ettiği öğrenildi.

TSK ve ÖSO birlikleri tarafından Afrin’de devam eden Zeytin Dalı operasyonu kapsamında Avrupa ülkelerinden gelen skandal açıklamalara İran’da dahil olmuş ve operasyonu skandal açıklamalarla eleştirmişti. İran’dan gelen son açıklamada, Afrin’de operasyonlarını devam ettiren TSK’nın terör örgütleri PKK,PYD,YPG ve DEAŞ’a karşı kimyasal silah kullandığını iddia etti.

TÜRKİYE HAKKINDA KİMYASAL SİLAH İDDİASI

20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan ve hem havadan hem de karadan tüm hızıyla devam eden Afrin Zeytin Dalı operasyonu kapsamında çalışmalarına devam eden TSK hakkında skandal açıklamalarda bulunan İran, Türk ordusunun Afrin’deki teröristlerle mücadelesi kapsamında kimyasal silah kullandığını iddia etti.

KAYNAĞI PKK VE PYD

İran Devlet televizyonunda yer verilen bu iddialar iki ülke arasındaki dengeleri bir hayli değiştirecek biçimde görünürken iddianın yayınlandığı kurumun Türk ordusu hakkında yapılan bu skandal iddiayı PKK ve PYD kaynaklarına dayanarak ortaya attığı değerlendirmeleri de gündeme geldi.

TÜRKİYE’DEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin’deki Zeytin Dalı operasyonu devam ederken operasyon hakkında art arda skandal açıklamalarda bulunan İran’ın son iddiası sonrasında Türkiye cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.