AK Parti MKYK Üyesi olan Zeynep Alkış’ın Zerdeşt Miroğlu’nun cenazesinden döndüğü sıralarda 2 çocuğunun da bulunduğu araçla trafik kazası geçirdi. İşte detaylar…

AK Parti MKYK Üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı olan Alkış’ın katıldığı cenaze töreninden dönerken 2 çocuğunun da yer aldığı araçla Diyarbakır-Mardin Karayolu’nda trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Araçta Zeynep Alkış ve 2 çocuğuyla beraber 6 kişi bulunduğu öğrenildi.

OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI

Kazayla ilgili alınan bilgilerde, Zeynep Alkış’ın eşi Abdulkadir Alkış’ın yönetiminde olan otomobilin Diyarbakır-Mardin Karayolu’nun 26’ıncı kilometresinde karşı yönden gelen ve Erhan Seyhan’ın yönetiminde olan araçla çarpıştığı öğrenildi.

ARAÇTAKİLER HAFİF YARALANDI

Öte yandan yaşanan kaza sonrasında iki otomobil sürücüleri ile araçta bulunan AK Parti MKYK Üyesi Zeynep Alkış ve çocuklarının hafif şekilde yaralandığı, diğer araçta bulunan Özlem Aydar'ın da kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla kentte bulunan çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alınırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR'A GİDDİYORLARDI

AK Parti MKYK Üyesi Zeynep Alkış ve beraberindeki ailesinin AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu'nun hayatını kaybeden oğlu Zerdeşt Miroğlu'nun Mardin'de düzenlenen cenaze törenine katıldıkları ve cenazenin ardından Diyarbakır'a gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

ZEYNEP ALKIŞ KİMDİR?

AK Parti MKYK Üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Zeynep Alkış, 1978 yılında Siirt'te dünyaya gelmiştir. Ortaokul eğitimini Diyarbakır İmam Hatip Lisesi'nde alan Alkış, Üniversiteyi ise Anadolu Üniversitesi İlahiyat Bölümüyle tamamlamıştır. Toplamda 3 dönem AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanlığı yapan Zeynep Alkış bunun ardından AK Parti 2. Olağanüstü Büyük Kongresinde MKYK'ya seçilmiştir.