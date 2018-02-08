TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2018 All Star yarışmasına sayılı günler kalırken yarışmanın gönüllüler takımında dikkatleri hemen üstüne çeken Gamze Aksu oldukça merak edilmeye başlandı. Peki, Gamze Aksu kimdir? İşte detaylar…

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı’nın sunumuyla ekrana gelmeye hazırlanan Survivor 2018 All Star yarışmasının fragmanı günler öncesinde yayınlanmıştı. Yarışmanın fragmanında gönüllüler takımında yer alan Gamze Aksu kısa sürede dikkatleri üzerine topladı. Survivor izleyicisi Gamze Aksu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Gamze Aksu kimdir? Gamze Aksu daha önce hangi filmde ekrana gelmişti?

SURVİVOR 2018 GAMZE AKSU KİMDİR?

Tam adıyla Firuze Gamze Aksu olan güzel yarışmacı 1988 yılında doğmuştur. Henüz 3 yaşındayken jimnastiğe başlayan Aksu, hayatına küçük yaşlarda giren sporu tam 14 yıl boyunca devam ettirdi. Sporu hayatından hiç çıkarmayan Aksu daha sonra müzikle uğraşmaya başladı. Şarkı söylemenin yanı sıra dizi ve filmlerde de boy gösteren Aksu, bir dönem ekranları sallayan Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisinde konuk oyuncu olarak yer aldı. İzleyicinin hafızasında Recep İvedik 4 filmindeki Ebru karakteriyle yer eden Gamze Aksu, bu filmde rol icabı Survivor’da yarışmacı olmuştu. Recep İvedik 4 ile ilk film deneyimini yaşayan Aksu, şimdilerde gerçekten Survivor yarışmacısı ve yarışmada performansının nasıl olacağı merak edilen isimlerden biri.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com