﻿ İzmir'de Kötü Koku Polisi Harekete Geçirdi, Bulunan Cesedin Durumu İçler Acısıydı

İzmir'de Kötü Koku Polisi Harekete Geçirdi, Bulunan Cesedin Durumu İçler Acısıydı

İzmir'de, apartman sakinleri bir daireden gelen kötü kokular üzerine şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde bir erkek cesedi ile karşılaştı. Cesedin yaklaşık bir haftadır evde beklediği tahmin ediliyor.

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İzmir'de Kötü Koku Polisi Harekete Geçirdi, Bulunan Cesedin Durumu İçler Acısıydı
İzmir'de Kötü Koku Polisi Harekete Geçirdi, Bulunan Cesedin Durumu İçler Acısıydı Tarih: 2018-02-08 Saat: 12:53:09
Güncelleme : 2018-02-08 12:53:09

İzmir'de, apartman sakinleri bir daireden gelen kötü kokular üzerine şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde bir erkek cesedi ile karşılaştı. Cesedin yaklaşık bir haftadır evde beklediği tahmin ediliyor. 

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir apartmandaki dairelerin birinden gelen kötü koku üzerine apartman sakinleri durumu polise bildirdi. 

KÖTÜ KOKU YAYILDI
Apartman sakinleri yalnız yaşayan 69 yaşındaki Hayrettin Elek'in dairesinden gelen kötü koku üzerine şüphelenerek kapıyı çaldı. Ancak kapı açılmayınca, komşular durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir çağırarak yaşlı adamın kapısını açtırdı. Polis ekipleri evde yaptıkları aramada yaşlı adamın cesedi ile karşılaştı.

YAKLAŞIK BİR HAFTA ÖNCE ÖLMÜŞ
Savcı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yaşlı adamın yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği tahmin edilirken, ölüm nedeni ise henüz belirlenemedi. İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürülen talihsiz adamın cesedine yapılacak otopsinin ardından kesin ölüm nedeninin belli olacağı öğrenildi. Komşuları yaşlı adamın yalnız yaşadığını ve pek gelip gideninin olmadığını söyledi. 

 

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