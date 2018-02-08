Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamalarında "Esad'la masaya oturun" diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert yanıt verdi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na "1 milyon vatandaşını öldüren katille ne konuşacağız" diye sordu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 45. Muhtarlar Toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun “Esad'la masaya oturun” çağrısına sert yanıt verdi. Kılıçdaroğlu’na seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad’ın kendi ülkesinde 1 milyon vatandaşını öldüren bir katil olduğunu ve onunla neyi konuşacaklarını sordu. Kemal Kılıçdaroğlu’na sert yüklenen Erdoğan, “Siz yeri gelir teröristlerle beraber konuşabilirsiniz, Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsiniz. Biz terör örgütlerinin icazeti ile yola çıkanlarla beraber yol yürümedik, bundan sonra da yürümeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

“KATİLLE NE KONUŞACAĞIZ”

Afrin Zeytin Dalı Harekatı’nda Türk askerinin destan yazdığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ana kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1028 olduğunu açıkladı. Bölgede yapılan bütün alçaklığa rağmen askerimizin teröristlerle mücadelesinin başarılı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Bay Kemal” diye seslenerek, “Ne diyor beyefendi? Afrin'e gitmeyin, fazla içeri gitmeyin. Senden mi alacağız emri. Bize milletimizin emri var, emri.” Kemal Kılıçdaroğlu’nun Esad’la masaya oturun çağrısına da değinen Erdoğan, “1 milyon vatandaşını öldüren katille neyi konuşacağız? Siz yeri gelir teröristlerle beraber konuşabilirsiniz, Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsiniz. Biz terör örgütlerinin icazeti ile yola çıkanlarla beraber yol yürümedik, bundan sonra da yürümeyeceğiz. Utanmadan, sıkılmadan bizim DEAŞ ile işbirliği yaptığımız söylüyor. Bunda yüz yok, haysiyet yok, onur yok. Ne zaman bunu ispata davet ettiysem hiçbir zaman ispat etmemiştir.” ifadeleri ile yanıt verdi.