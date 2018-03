TSK ve ÖSO birlikleri tarafından başlatılan Zeytin Dalı operasyonunun 20. Gününde Türk askerinin postallı fotoğrafı operasyonun zorluğunu açıkça anlattı. Mehmetçiğin paylaşım rekoru kıran postallarını Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından 20 Ocak 2018 tarihinde Suriye’nin Afrin kentinde başlatılan Zeytin Dalı operasyonu bugün 20. gününde. Operasyon hızla devam ederken tüm Türkiye ve dünyada gözünü Zeytin Dalı operasyonundan ayırmıyor. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar’ın yaptığı bir paylaşımsa sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

‘HER ŞEYİ EN GÜZEL POSTAL ANLATIR’

Tüm Türkiye Zeytin Dalı operasyonundan gelen acı haberlerle sarsılırken Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar’ın sosyal medyada paylaştığı postal fotoğrafı herkesin bir kez daha yüreğine dokundu. Dün operasyonda yaralanan ve hastanede sedyede bile elleri kenetlenen Türk askerinin görüntüleri paylaşım rekoru kırarken Ağar’ın yaptığı paylaşım da sosyal medyanın gündemine oturdu. Afrin’de Zeytin Dalı operasyonunda görevli olan bir askerin postallarını paylaşan Ağar, paylaştığı gönderi ile bir kez daha Türk milletini duygulandırdı. Paylaşımının altına, ‘Postal’dadır her şey. Ve her şeyi her zaman en güzel postal anlatır. notunu düştü. Afrin dağlarındaki Mehmetçiğin teröristlerle mücadelesini en güzel anlatan bu fotoğraf sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce beğeni aldı ve paylaşıldı. Türkiye’nin oldukça hassas bir dönemden geçtiği şu sıralarda yapılan bu paylaşım birlik ve beraberliği bir kez daha göstermiş oldu.