E-Devlet sisteminde başlayan yeni dönemle artık Alt-Üst Soy bilgisi sorgulamalarınızı tek tıkla yapabileceksiniz. İşte detaylar…

E-Devlette sunulan hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği ile artık E-Devlet üzerinden Alt-Üst Soy bilgisi sorgulamalarınızı tek tıkla yapabileceksiniz.

E-DEVLET'TE ALT-ÜST SOY BİLGİSİ NASIL YAPILIR?

Yeni gelen güncelleme ile artık vatandaşlar E-Devletten Alt-Üst Soy bilgilerini tek tıkla yapabilecekler. Getirilen yeni güncelleme ile E-Devlet resmi sitesine girerek kullanıcı girişi bölümünden giriş seçeneklerinden birine tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Bu aşama sonrasında 'Hizmetler' kısmına tıklayarak burada bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kategorisine tıklayarak burada alt kısımda yer alan 'Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama' seçeneğini seçerek işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

E-DEVLET ŞİFRESİ ALMA

Vatandaşların neredeyse tüm işlemlerini kolayca halledebildiği E-Devlet'te şifresi olmayanlar şifrelerini en yakın PTT şubelerine başvurarak şifrelerini nüfus cüzdanları ile kolayca alabilirler. PTT tarafından şahıslara kapalı bir zarf içinde verirken bu şifrenin kimseyle paylaşılmamas gerekir. İçerisinde kişisel bilgilerde yer alan E-Devlet şifresi güvenli tutulmalıdır. PTT'den alınan E-Devlet şifresinin unutulması durumunda turkiye.gov.tr internet sitesine girerek yeni bir şifre oluşturulabilir. Bu işlemin kolayca yapılabilmesi için E-Devlet uygulamasının cep telefonlarına kayıtlanması gerekir. Eğer E-Devletinizde kayıtlı cep telefonu numaranız yoksa PTT şubelerine giderek yeni şifrenizi tekrar alabilir yada giriş yapabilmek için diğer seçenekler bölümünü kullanabilirsiniz.