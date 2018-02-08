Mardin’de internet üzerinden tanıştığı Özel Harekat Polisinin tecavüzüne uğrayan genç kadın dün intihara kalkışmıştı. O polis memuru hakkında karar verildi ve polisin beraat ettiği öğrenildi.

Mardin’de yaşanan tecavüz skandalı tüm Türkiye’de büyük yankı uyandırmıştı. 21 yaşındaki M.B’ye tecavüz eden Özel Harekat Polisi B.K hakkında mahkemeden çıkan karar isyan ettirdi. Polis memurunun beraat ettiği öğrenildi.

İnternetten tanıştığı Özel Harekat Polisi B.K’nın tecavüzüne uğrayan 21 yaşındaki M.B, yaşadığı tecavüz olayı sonrasında yaşadığı şehri terk etmiş ve başka bir şehre yerleşerek yaşamını sürdürmeye başlamıştı. Dün olayla ilgili açılan davaya katılmak üzere Mardin’e gelen genç kadın öğle saatlerine evinde intihara kalkışmıştı. Evinde baygın halde bulunan ve hastaneye götürüldüğünde bilinci kapalı olan M.B, hastanedeki tedavisi sonrasında sağlığına kavuşmuştu.

POLİS HAKKINDA BERAAT KARARI

Bugün Mardin 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3’üncü celsesi gerçekleştirilen duruşmada, sanık Özel Harekat Polisi B.K hakkında Cumhuriyet Savcısı diğer gerçekleştirilen duruşmadaki görüşlerinin aynen geçerli olduğunu söyleyerek ‘Nitelikli cinsel istismar’ suçundan sanığın tutuklanmasını talep etti. Yapılan değerlendirmeler sonrasında kararını açıklayan mahkeme, 24 yaşındaki Özel Harekat Polisi B.K hakkında delil yetersizliği sebebiyle beraat kararı verdi. Öte yandan mahkemede kendisine söz hakkı verilen sanık polis memuru B.K, mağdur M.B’nin ifadelerinin çelişkili olduğunu söylediği ve hakkında yapılan tüm suçlamaları reddettiği öğrenildi.