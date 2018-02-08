Hafta içi her gün TV8 ekranlarında Onur Büyüktopçu'nun muhteşem sunumuyla ekranlara gelen Yemekteyiz programında günün yarışmacısı Esra Hanım. Geride bırakılan günlerde masadaki iğneleyici ve açık yorumlarıyla dikkat çeken Esra Hanımın gününde neler yaşanacağı oldukça merak ediliyor. Peki, Esra Hanımın evinde neler yaşandı? Esra Hanımın menüsünde nhangi yemekler yer aldı? Esra Hanım rakiplerinden kaç puan aldı? İşte detaylar...

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz'in dördüncü gün yarışmacısı Esra Hanımın evinde neler yaşandığını herkes oldukça merak ediyor. Esra Hanımın alış verişinden yemek yapımına kadar sofrasında yaşananları sizlerle paylaşacağız.

TV8 8 ŞUBAT 2018 ESRA HANIMIN EVİNDE NELER YAŞANDI?

Esra Hanım hareketli geçen alış verişin ardından yemeklerini 3 saatlik sürede yetiştirdi. İlk olarak misafrilerine tavuk çorbası sunan Esra Hanımın çorbası genel anlamda beğenildi. Ara yemek olarak ekşili arap dolması ikramı yapan Esra Hanımın dolmasına en çok İnci Hanım eleştiri yaptı. ve dolmanın çok sert olduğunu kesemediğini iddia etti. Ana yemeğinde sürprizli pilav olarak perde pilav sunan Esra Hanım yanında matruşka et ikramı yaptı. Esra Hanımın ana yemeği lezzetli bulundu. Tatlı olarak rakiplerine kaymaklı kubbe kadayıf tatlısı sunan Esar Hanımın tatlısına gelen yorumlarda genel anlamda iyi oldu ancak bekleneni karşılamadığı belirtildi.

TV8 YEMEKTEYİZ 8 ŞUBAT 2018 ESRA HANIMIN PUANI

Yemekteyiz'in yeni haftasında dördüncü gün yarışmacısı olan Esra Hanım Elif Hanımdan 4, Muhsin Beyden 3, Savaş Beyden 5 ve İnci Hanımdan 3 puan alarak gününü toplamda 15 puanla tamamladı. Yemekteyiz yarın final bölümünde Savaş Beyin evinde olacak.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com