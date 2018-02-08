Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılan bir aile 19 yaşındaki kızlarının başına gelen dehşet olayı canlı yayında anlattı. Ailenin anlattıkları sunucu Müge Anlı ve diğer tüm izleyenleri büyük şoka uğrattı. İşte detaylar…

19 yaşında olan üniversite öğrencisi Fatmanur K.’ya kendisini Biyoenerji uzmanı olarak tanıtan Metin K.’, genç kızı ‘Benimle evlenmezsen üç harfliler seni öldürecek’ diye korkutarak kızla birlikte ortadan kayboldu. Metin K.’nın söyledikleri sonrasında resmi evlilik yapan ve ortadan kaybolan Fatmanur K.’nın ailesi çareyi Müge Anlı’nın programına çıkmakta buldu.

‘EVİMİZE GİRİP ÇIKIYORDU’

Canlı yayına çıkan aile, kızları Fatmanur’un küçük kardeşine obsesif kompulsif teşhisi konulduktan sonra bir arkadaşının tavsiyesi ile İzmir’de yer alan ve Biyoenerji uzmanı olduğu iddia edilen Metin K. ile görüşmeye başladığını ve Metin K.’nın artık aile dostu olduğunu söylerken evlerine bile girip çıkmaya başladığını belirtti.

‘ONA ÜÇ HARFLİLER MUSALLAT OLMUŞ’

19 yaşındaki kızlarının aradan bir süre geçtikten sonra şehir dışında üniversite kazandığını fakat aynı zamanda da rahatsızlık yaşadığını söyledi. Canlı yayında olan biteni bir bir anlatan aile, Metin K.2nın kendilerine Fatmanur’u üniversiteye göndermemelerini ona üç harflilerin musallat olduğunu ve üniversiteye giderse öleceğini söylediğini iddia etti.

‘BENİMLE EVLENMEZSE ÖLECEK’

Anlattıklarıyla kan donduran aile, Metin K.’nın söylediklerine inandıklarını ve kızlarını üniversiteye göndermediklerini söyledi. Aradan bir süre geçtikten sonra Fatmanur’un kendisiyle 4 ay evli kalması gerektiğini yoksa öleceğini söyleyen adamı yine dinleyen aile kızlarını evlendirdikleri ancak nikah kıyıldıktan sonra ikisinin de ortadan kaybolduğunu söyledi.

CANLI YAYINDA HAMİLE OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Müge Anlı’nın programına katılan aile anlattıklarıyla herkesi şok ederken canlı yayına telefon bağlantısı gerçekleştiren 19 yaşındaki Fatmanur canlı yayında hamile olduğunu ve kimsenin kendisini zorla tutmadığını söyleyerek ailesini büyük bir şoka uğrattı.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com