ABD'de bir kadın, doğum sancıları tutmasına rağmen hemen evden çıkmayınca hastanenin acil servis koridorlarında doğum yaptı. Doğum için daha önceden fotoğrafçı ayarlanmıştı, ama doğum kadar fotoğraflar da sıra dışı oldu.

ABD'nin Kansas eyaletinde 6 çocuk annesi Jes Hogan, doğum yapmak için hastaneye geç kalınca, çocuğunu acil servis kapısının önünde doğurmak zorunda kaldı. Little Leapling Photography'den fotoğrafçı Tammy Karin, bu ilginç doğum anını çektiği fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

SANCILARI BAŞLADI, AMA GEÇ KALDILAR

Hamile kadının evde doğum sancıları başladı, ancak bunu fazla ciddiye almadı. Çünkü kadının hesabına göre doğuma daha zaman vardı. Fakat ilerleyen saatlerde kadının sancıları dayanılmaz bir hal aldı. Kocası ile birlikte hastanenin yolunu tutan kadın, bir yandan da daha önce anlaştıkları doğum fotoğrafçısına haber verdi.

HASTANEYE GELDİKLERİNDE DOĞUM BAŞLAMIŞTI

Hastaneye gelen çift, kapıdan giremeden doğum başladı. Kadın o anları, "Hastaneye yaklaşırken bebeğin geldiğini anladım ve çığlık atmaya başladım" diyerek anlattı. Çiftin bebeği çok hızlı gelince doğum arabada başladı ve acil servis koridorunda bitti.

HASTANE PERSONELİ DE AĞIRDAN ALDI

Kadının eşi aracı acil servis kapısına çekerek yardım istedi, ancak hastane personeli de normal bir sancı zannederek işi ağırdan aldı. Bu sırada doğum fotoğrafçısı çoktan gelmişti. Kadın, acil servisten içeriye alınırken, daha fazla dayanamadı ve koridora yığıldı.

BEBEK KORİDORDA DOĞDU

Çiftin Max adını verdikleri bebek, acil servis koridorlarında dünyaya geldi. Doğum fotoğrafçısı da “hayatımda gördüğüm en ilginç doğum” dediği o anları, çektiği muhteşem kareler ile ölümsüzleştirdi.