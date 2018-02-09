ABD Başkanı Donald Trump, uçağa bindiği sıralarda rüzgarın saçlarınızı kaldırdığı anlarda kameralara takıldı. Ekranlarda saçlarının özenli görünümüne alışkın olunan ABD Başkanı Trump’ın saçlarındaki büyük orandaki seyreklik ise ABD’de çok konuşuldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın sık sık medyada yer alan konular arasında olan saçları bu kez rüzgarın azizliğine uğradı. Trump’ın uçağa bindiği sıralarda rüzgarın şiddetiyle havalanan saçlarının büyük oranda seyrek olduğu dikkatli gözlerden kaçmadı.

PERUK TAKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Donald Trump’ın rüzgarın azizliğine uğradığı anlarda saçlarının havalanması ve saçlarındaki yoğun seyreklik görenleri şok etti. Trump’ın en çok konuşulan fiziksel özellikleri arasında olan sarı ve gür saçları bu görüntüler sonrasında eleştiri konusu oldu. Çoğu kişinin görüntüler sonrasında Trump’ın peruk taktığını iddia ettiği de öğrenildi.

SAÇ SORUNU YAŞIYOR

ABD basınında yr alan tüm görüntülerinde sarı ve gür saçlarıyla dikkat çeken ve sık sık saçlarından söz ettiren Donald Trump, bir seyahat için binmek üzere olduğu uçağa doğru ilerlerken rüzgarın hışmına uğradı ve rüzgarla birlikte havalanan saçlarının seyrekliği açıkça görüldü. Saçlarındaki kel bölgeler net bir şekilde görülürken birçok kişi bu görüntüler karşısında şaşkına uğradı. Ekranlardaki gür saçlarıyla dikkat çeken Trump’ın saç sorunu yaşadığı ve saçlarının tamamen dökülerek kel kalmaktan çok korktuğu öğrenildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın çok değer verdiği saçlarına özenli ve hassas bir şekilde bakım yaptığı biliniyor.