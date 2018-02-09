İstanbul'da 2 erkek ve 1 kadından oluşan 3 kişilik dolandırıcılık çetesi, kendilerine iş başvurusu yapan kişilere "Sizi sigortalı çaycı olarak işi alıyoruz" diyerek adlarına şirket kurup 10 milyon liralık vurgun yaptı. Çetenin hedefinde kimsesiz kişiler ve yaşlılar vardı.

İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Elazığ ve Malatya’da vurgun yapan bir dolandırıcılık çetesi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilginç bilgilere ulaştı. Adına onlarca şirket açılan ve piyasayı milyonlarca lira dolandırdığı görülen 59 yaşındaki Yılmaz Ç.'nin ifadesini alan polis ekipleri, yaşlı adamın hiçbir şeyden haberi olmadığını anladı.

ÇAYCI OLARAK İŞE ALMIŞLAR

İfadesi alınan yaşlı adam, kendisini asgari ücretli çaycı olarak işe aldıklarını ve çete tarafından yapılan dolandırıcılıktan haberi olmadığını kendisi gibi adına şirket açılan başka dolandırıcıların da olduğunu söyledi. Polis tarafından yürütülen soruşturmada, dolandırıcıların çok sayıda kişiyi kandırdığı ve adına şirket kurduğu da belirlendi. Kurdukları şirketler adına çek alan dolandırıcılar, karşılıksız çekle mal alıp sattı ve milyonlarca liralık vurgun yaptı. 1’i kadın 3 kişiden oluşan çete, polis tarafından şimdi her yerde aranıyor.

"PAZARDA SİMİT SATIYOR"

Adına şirket açılarak milyonlarca liralık vurgun yapılan Yılmaz Ç. ise Fatih Küçükpazar'da seyyar simitçilik yaparak geçimini sağlıyor. Yılmaz Ç, bir gün bir kahveye simit satmak için girdiğini ve burada adının Faruk olduğunu söyleyen bir kişi ile tanıştığını belirterek, kendisine sigortalı iş bulma vaadinde bulunduğunu, İnşaat şirketleri olduğunu ve oraya çaycı olarak alacağını söylediğini anlattı.