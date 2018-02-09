Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın 21. gününde bir acı haber daha geldi. Bugün TSK bir açıklama yaparak 1 askerimizin şehit düştüğünü duyurdu. Hataylı olan Şehit er Sergen Pamukçu'nun ailesine kara haber ulaştı.

Genelkurmay Başkanlığı bugün bir açıklama yaparak, Zeytin Dalı Harekatı'nın 21. gününde bir askerimizin daha şehit olduğunu açıkladı. Afrin’de bulunan terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına yönelik süren operasyonda, Afrin'in güney batısında çatışma çıktığı ve Er Sergen Pamukçu'nun şehit olduğu belirtildi.

HATAY’DAKİ BABA OCAĞINA ATEŞ DÜŞTÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Afrin kentinde PKK/YPG'li teröristlere yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı bugün 21. gününde. Bugün TSK bir açıklama yaparak, PKK/YPG'li teröristlerin düzenlediği saldırıda, 23 yaşındaki Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun şehit düştüğünü açıkladı. Şehidin Hataylı olduğu ve acı haberin memleketi Hatay'daki ailesine acı haberin verildiği belirtildi.

ŞEHİDİN EVİNE TAZİYE AKINI

Hatay’ın merkez Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde oturan ailesine Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu'nun şehit olduğu haberi verildi. Askeri yetkililer tarafından Şehidin annesi Seliz, babası Fadil Pamukçu’ya verilen acı haberin ardından, aile gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine Türk Bayrağı asılırken, yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti.

AFRİN’DEN FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞ

Afrin operasyonuna katılan şehidin Facebook sayfasından son olarak Afrin kırsalında kahraman arkadaşları ile birlikte çektirdiği fotoğrafını paylaştığı ve 'Hiç merak etmeyin. Fragman bitti, film başlıyor' notunu yazdığı görüldü.