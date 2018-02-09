Et yiyen kurtçular tarafından gözü ve kulağı istila edilen bir bebek hastaneye kaldırıldı. Brezilya'da yaşanan olayda, bebeğin ailesinin maddi imkansızlıklar nedeniyle, hastaneye gitmekte geciktiği ve bebeğe müdahalede geç kalındığı belirtildi.

Brezilya, Porto Velho'da yaşanan olayda, 4 aylık bir bebeğin kaldırıldığı çocuk hastanesinde yapılan muayenesinde vücudundaki deliklerde et yiyen kurtçuklar olduğu belirlendi. Bebeğin suratı et yiyen kurtçuklar tarafından istila edilirken, doktorlar görüntülerin korkutucu olduğunu söyledi.

HASTANEYE GİTMEKTE GEÇ KALINMIŞ

Doktorlar, bebeğin vücudundaki enfeksiyonun çok şiddetli olduğunu, sağ gözünü hiç açamadığını söyledi. Salı günü çocuğunun kulağının arkasında kurtçuklar olduğunu fark eden anne hemen hastaneye geldi, ancak geç kalındı.

HENÜZ NEDENİ BİLİNMİYOR

Brezilya basınında yer alan haberlere göre hastanede anestezik madde eksikliği nedeniyle bebeğe cerrahi müdahalenin gecikti. Minik bebeğin hangi sebeple bu duruma geldiği ise henüz bilinmiyor. Bebeğin ailesi ile birlikte üst Amazon Nehri havzasındaki Porto Velho'da yerli bir kabilede yaşadığı iddia edildi. Bu kabilede 900 binden fazla kişinin yaşadığı biliniyor.