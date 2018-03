TV8 ekranlarında yayın hayatına geçmeye hazırlanan Survivor 2018 All Star’da ünlüler takımından bir kişinin gönüllüler takımına geçeceği bombası patladı.

TV8 ekranlarında yayın hayatına geçmesi için büyük bir heyecanla beklenen Survivor 2018 All Star için geri sayım başladı. Her sene Acun Ilıcalı’dan büyük sürprizler gelirken bu sene Survivor 2018 All Star yarışmasında yine bir sürpriz olacağı belirtildi.

ÜNLÜLER ŞOK OLDU

10 Şubat 2018 Cumartesi akşamı yeni sezonuna başlayacak olan Survivor 2018 All Star yarışmasının yayınlanan ilk fragmanında yarışmanın sunucusu Acun Ilıcalı’nın ünlüler takımından gönüllüler takımına geçeceğini söylediği anlarda ünlüler takımı adeta şok oldu.

SURVİVOR 2018 ALL STAR ÜNLÜLER TAKIMI

Survivor 2018 All Star ünlüler takımında, Merve Aydın, Hilmi Cem İntepe, Nihat Doğan, Murat Ceylan, Adem Kılıççı, Sema Aydemir, Turabi Çamkıran, Hakan Hatipoğlu, Damla Can, Ümit Karan, Nagihan Karadere ve Sahra Işık yer alıyor.

SURVİVOR 2018 ALL STAR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Survivor 2018 All Star gönüllüler takımında, Ramazan Kalyoncu, Ecem Karaağaç, Cumali Akgül, Birsen Bekgöz, Melih Özkaya, Gizem Kurtulan, Nevin Yanıt Baltacı, Funda Alkayış, Marcus ve Gamze Aksu yer alıyor.

SURVİVOR 2018 ALL STAR’DA GÖNÜLLÜLER TAKIMINA HANGİ ÜNLÜ GEÇECEK?

TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Survivor 2018 All Star yarışmasında yayınlanan ilk fragmanda Acun Ilıcalı’nın ünlüler takımından gönüllüler takıma bir yarışmacının geçeceğini söylediği andan itibaren akıllara Turabi mi gönüllüler takımına geçecek sorusu geldi. Survivor 2018 All Star yarın akşam ilk bölümüyle TV8’de.

Haber Kaynağı : Aypi Cast Ajans - www.aypiajans.com