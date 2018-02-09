TV8 Yemekteyiz 9 Şubat Haftanın Finali bölümünde bugün yarışmanın sivri dilli isimlerinden Savaş Bey yarışıyor. Ev sahipliği yapacak olan Savaş Bey, hangi yemekleri rakipleri için hazırladı. Savaş Bey bugün rakiplerinden kaç puan aldı? TV8 Yemekteyiz 9 Şubat Haftanın Finalinde Kim Birinci Oldu? Yemekteyiz 115. bölüm haftanın finalinde kim kazandı? İşte Yemekteyiz Haftanın finali bölümünde yaşananlar…

Hafta için her gün TV8 ekranlarında Onur Büyüktopçu’nun sunumu ile ekranlara gelen Yemekteyiz, izleyenlere renkli anlar yaşatmaya devam ediyor. Yemekteyiz 9 Şubat Haftanın Finali heyecanı da şimdiden ekran başında izleyenleri sardı. Bu hafta Yemekteyiz 9 Şubat 2018 haftanın finalinde kim birinci oldu? Yemekteyiz 9 Şubat 115. Bölüm Savaş Bey kaç puan aldı? Savaş beyin evinde neler yaşandı? Yemekteyiz 9 Şubat haftanın finalinde 10 Bin TL ödülü kim kazandı?

TV8 YEMEKTEYİZ SAVAŞ BEYİN EVİNDE YAŞANANLAR

Bugün Yemekteyiz’de haftanın finali Savaş beyin evinde gerçekleşiyor. Bütün hafta iddialı konuşmalar yapan, diğer yarışmacıları eleştiri yağmuruna tutan Savaş Bey, evinde tam bir fiyasko yaşadı. Çok eleştirilen Savaş Beyin menüsünden hemen hemen hiçbir yemek beğenilmedi. Hatta yarışmacıların eleştirilerine Savaş Beyin tepkileri de tartışma konusu oldu. TV8 Yemekteyiz 9 Şubat Haftanın Finaline tartışmalar damga vurdu.

TV8 YEMEKTEYİZ SAVAŞ BEY KAÇ PUAN ALDI?

Tartışma dolu bir yemeğin ardından günün puanlamasına geçildi. Savaş Beye Muhsin Bey 2, Esra Hanım 3, İnci Hanım 3 ve Elif Hanım 2 puan verdi. Bugün günün puanlamasında Savaş bey toplamda 10 puan aldı.

TV8 YEMEKTEYİZ 9 ŞUBAT HAFTANIN FİNALİNDE KİM BİRİNCİ OLDU?

TV8 Yemekteyiz 9 Şubat Haftanın Finalinde toplam 25 puan alan Muhsin bey birinci oldu ve 10 Bin TL ödülün sahibi oldu.