AK Parti’de dün gece saatlerinde istifa eden İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin yerine Bayram Şenocak’ın atandığı öğrenildi. İşte detaylar…

Dün gece saatlerinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklayan Selim Temurci’nin boş bıraktığı koltuğu Bayram Şenocak oldu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

AK Parti’nin yeni İstanbul İl Başkanı olan Bayram Şenocak’ın göreve geldiğini AK Parti teşkilatlarından sorumlu olan Genel Başkan yardımcısı Mustafa Ataş’ın sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü. Ataş, atanan yeni simin hem İstanbul’a hem de AK Partiye hayırlı olması temennisinde bulundu.

SELİM TUNCERİ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Dün gece saatlerinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığından istifa ettiğini duyuran Selim Temurci, istifa sebebine dair bir açıklama yapmazken sürdürdüğü AK Parti İstanbul İl Başkanlığından onurlu ve itibarlı bir şekilde ayrıldığını söyleyerek görevi süresince AK Partinin değerlerine her zaman sahip çıktığını belirtmişti.

BAYRAM ŞENOCAK KİMDİR?

AK Parti İstanbul İl Başkanlığına atanan Bayram Şenocak, 1978 yılında Trabzon’da dünyaya gelmiştir. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul’da tamamlayan Şenocak, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olmuştur. İngilizce dil bilgisinin iyi seviyede olduğu bilinen Bayram Şenocak, İstanbul AK Parti İl Başkan adayları arasında bulunan en genç adaylardandı. Evli ve 2 çocuk babası Bayram Şenocak, yaklaşık 10 yıldır siyasetle uğraşıyor.

